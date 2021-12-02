美國及南韓國防部長今天在首爾舉行會談，會後共同聲明首次提及可能刺激中國的台海問題，美國防長奧斯汀也批評中國開發武器的行為造成區域緊張。

奧斯汀（Lloyd Austin）今天與南韓防長徐旭在首爾召開第53次韓美安保會議（SCM）。韓聯社報導，這次會後共同聲明中首次提及「台灣」，引發關注。

聲明中寫道，美韓雙方防長依據美國總統拜登及南韓總統文在寅在今年5月峰會發表的共同聲明，確認維持台海和平穩定的重要性。

報導指出，中國一向在其他國家提起台灣問題時，以「干涉內政」嚴正批評，美韓這次在具軍事合作象徵的外交性文書中提及台海問題，很有可能再次激起中方反彈。

奧斯汀也在聲明中表示，印太地區是美國國防部最關注的區域，展現美國在印太地區牽制中國的意志。

據韓媒Newsis報導，奧斯汀在會後記者會中，對中國軍方持續開發極音速武器（hypersonic weapons）

等強化軍事力量的作為表達憂心，認為「這種開發武器的行為本身就會造成區域緊張情勢升溫」。

對中國7月試射極音速武器，奧斯汀表示，就中國對美國及其他美國盟友造成的所有威脅，「我們會盡力防禦、遏制」。

南韓方面對台海議題態度則相較保守，有媒體詢問徐旭對日前日本前首相安倍晉三挺台發言的看法，徐旭僅表示仍在持續摸索與美國緊密合作的方式，「比起針對特定國家的威脅進行討論，我們更傾向就新南方政策與美國印太戰略的合作發展」。

這次會議中，也修正了睽違11的年美韓戰略計畫方針（Strategic Planning Guidance，SPG），確立足以應對北韓核武及各種飛彈的戰略，雙方預計在之後1、2年內就此擬定戰略計畫指南（Strategic Planning Directive，SPD）。