波音「超級大黃蜂」（Super Hornet）出局 加拿大要在F-35和「獅鷲」（Gripen）之間2選1

近10年來，加拿大一直在尋覓新戰機，以汰換88架老舊的CF-18。如今聯邦政府總算證實，波音（Boeing）的「超級大黃蜂」（Super Hornet）已出局，縮小了他們挑選的範圍。

據路透和加拿大通訊社（The Canadian Press）2日報導，就在波音意外被告知，不符合爭取渥太華190億加元（近4120億台幣）大單的要求近1星期後，加拿大周三證實，現在只剩美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35，還有瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen）能一較高下。

雖然聲明中並未說明，為何波音沒辦法搶單，但先前波音和加拿大飛機製造商間的衝突，很可能影響了渥太華的決定。

加拿大公務及採購部（PSPC）在聲明中說，提案除了就能力，成本和經濟效益等要素嚴格加以評估外，也涵蓋了經濟影響在內。波音在加拿大的宣布後，也公開聲明說，對「超級大黃蜂」沒進入決選很「失望」，並十分關切。它強調，正與美加政府合作，以進一步了解相關決定，再決定接下來要怎麼走。