彰化醫院個管師邱小佳指出，糖尿病盛行率已超過11％，患者人數超過230萬人，偃然已成為台灣新國病，糖尿病與洗腎的重疊度確實越來越大。（謝瓊雲攝）

彰化醫院腎臟內科主任醫師蔡旻叡表示，糖尿病患者除了固定服藥或施打胰島素之外，還要定期追蹤抽血報告及回診，進行飲食控制，儘量避免喝酒，以維持理想體重，每天至少攝取1500至2000毫升的開水，養成規律運動的習慣，把血糖控制得好，就能將洗腎風險降到最低。（謝瓊雲攝）

誰說罹患糖尿病友都難免洗腎？醫師強調一切都取決於患者的態度，若能好好配合醫囑，按時服藥，透過規律運動和飲食控制，維持血糖的穩定，就能遠離洗腎的威脅。

全台每年新增的洗腎患者，達半數都來自糖尿病患者，洗腎成為糖尿病友們揮之不去的惡夢。然而關鍵其實取決於生活態度。

彰化醫院衛教中心個管師邱小佳指出，大村鄉55歲賴先生罹患糖尿病10年，糖化血色素檢測值在7％至12％之間，比起4.0％至5.6％的正常值高出許多；原本只需要吃藥就能控制，但他卻愛吃不吃，惡化後必須注射胰島素，他依然沒準時施打，加上飲食不節制、也不愛運動，最近已重度慢性腎衰竭，腎絲球過濾率值(eGFR)已降到20，恐將走向15以下的末期腎臟病變，必須洗腎。

邱小佳指，賴先生工作忙碌，因此常忘了吃藥、打胰島素，三餐也沒有定時定量，更沒時間運動，加上不覺得身體不舒服，而輕忽、降低警戒；賴先生就像眾多洗腎患者的縮影，值得警惕。

邱小佳強調，糖尿病盛行率已超過11％，患者人數超過230萬人，儼然成為台灣新國病，糖尿病友最終是否必須洗腎？一切取決於生活態度；若能積極配合醫囑，結果大不同。

她舉例，32歲唐小姐發現罹患糖尿病後，立刻購入血糖機定時檢測，戒除糖飲，改喝無糖豆漿或茶，每天喝水超過1500cc，每周運動3次，乖乖服藥控制飲食，3年來血糖穩定；58歲江先生是10年資深糖友，確診時以必須施打胰島素，他積極配合監測血糖、飲食控制，每天至少運動2小時，2年後就改成服藥控制，糖化血色素檢測值也都控制在7％以下。

彰化醫院腎臟內科主任醫師蔡旻叡表示，糖尿病會影響到全身血管，造成腎臟病變、眼睛病變、神經病變，尤其高血糖會導致血管病變、腎臟病變，進而洗腎；很多糖尿病患者常常未按時服藥，長久下來，可能5到10年後就必須洗腎。

他呼籲，糖尿病患者要按時服藥或施打胰島素，更要定期回診、追蹤抽血報告。飲食要定時定量，少油、少糖、少鹽，少吃精緻及高膽固醇的食物，多攝取富含纖維質的食物、避免喝酒，並規律運動、維持理想體重。每天至少攝取1500至2000毫升的開水，降低血糖濃度，所以要養成規律運動的習慣，只要血糖控制得好，就能將洗腎風險降到最低。