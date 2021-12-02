原物料大漲，連帶捷運樹林線標不出去，11月30日第三次流標，新北市議員陳世榮今在議會質詢時指出，新北市長侯友宜說今年一定要動工，但樹林線由北市負責，台北市長柯文哲多次打臉侯市長，就是北市一直拖，拖到物價飆漲標不出去；新北市捷運局長李政安表示，目前與北市達成共識，預算將依照實際物價調整，若超過財務計畫，會採減少項目方式招標，預計月底到明年1月會再度上網。

陳世榮指出，案件核定3年，土建工程到現在還沒標出去，樹林線行經土城、樹林都在新北內，希望新北市府能夠把主導權拿回來，否則北市太不積極，才會三次發包全部失敗。

陳世榮說，物價持續飆漲，當初就是拖拖拉拉，如果提早半年，案子早就全部標出去，新北市要拿出態度，不要再看北市臉色。

新北市議員林銘仁則說，捷運標不出去北市府不用負責任嗎？他認為不管如何就算是減項，也要趕快把案子包出去，市民已經等不及。

捷運局長李政安表示，捷運樹林線有兩標，其中880標案從原本預算133.39億元，曾調到138.37億，第三次招標調到152.08億元，調整幅度約14％；另外890標從127.45調到132.29，後來又調到144.90，調整幅度約13.69％。兩標共計已提高預算36.14億元。

李政安說，目前雙北已經開過檢討會已有共識，接下來預算會根據實際物價與廠商報價為主要考量，其中鋼筋、混凝土與鋼板等都會以實際物價去調整，加上人工水電都會納入考量，不會預設上限。

李政安說，若增加預算超越財務計畫，會採取減少項目方式執行，力拚儘速標出去，預計本月底到明年一月初就會再次上網。

陳世榮要李政安保證能夠標出去，否則「提頭來見」。