維修廠李姓技師駕駛永明派出所警車返回公司，途中違規闖紅燈，撞傷陳姓機車騎士，台北地院認為，北市警局任由非員警開警車而肇事，須負起連帶賠償責任，與維修廠、李男賠償傷者578萬餘元，對此，北投警分局表示，尊重判決、負起應有的責任，待收判後與律師討論再決定是否上訴。

車禍事故發生在2019年10月5日，李姓技師駕駛永明派出所警用汽車，行經濱江街時，違規闖紅燈，撞傷停等在機車待轉區的李姓女騎士，導致她顱內出血、骨盆骨折等，住院6個月，工作能力減損58％，刑事部分，肇事李男犯過失傷害罪，判處徒刑5月，緩刑2年確定，民事部分，一審判決市警局、李男以及公司須連帶賠償。

法院認為，北市警局應指派警察人員駕駛警用車輛，卻捨此不為，讓李姓技師駕車返回維修廠，李與警局形成雇用關係，須負連帶賠償。

北投警分局表示，尊重法院判決，除持續關懷與照顧傷者，同時檢討作業流程，待最後判決結果後，將懲處相關監督人員。市警局將持續要求各級主官檢視「車輛保養及監督管理」的稽核流程，如有重大瑕疵時，將追究行政責任。