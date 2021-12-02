謝盈萱呼籲大眾透過愛心定存的一己之力來關懷弱勢族群。（羅永銘攝）

謝盈萱今(2日)擔任聯合勸募愛心定存活動愛心大使，她首次單槍匹馬代言活動，戰戰兢兢闡述活動訴求。被問到新年希望？她笑說希望身體健康，等拍戲工作結束後不但要運動，還要去學開車，希望自己能一個人開車去環島。

原來她大學時曾上過駕訓班，當時她駕駛時，只要稍微偏離一點，身旁男教練就一直唉唉叫，讓她有心理陰影，上一堂後回家就做惡夢再也沒有去上課了。她說，希望以後拍開車戲不要再造成劇組困擾，而且很嚮往開在山路上打開窗看到一片海，希望能找到女老師學開車，證明自己是一個會開車的帥氣女星。

是否想找個伴一起去環島？她說「也不是你想就有的」，認為找到伴的機率是零點零零一，現在身旁也沒有朋友敢給她載。

謝盈萱平常就會捐二手衣，捐款給老人，也很在乎小孩教育，近來暴力新聞頻傳，她則說，「我並不是當事人也不認識當事人，不要單一針對這個人，很多暴力不是單一男女關係，暴力行為有各式各樣，主要是要讓受害者有安全的保護機制，大家給予他們空間，說太多只會對他們造成更多壓力和傷害。」她表示自己沒有遇過恐怖情人，認為大家只要發現不舒服應該就尋求朋友或其他團體的幫助。

而她身體力行做公益，今出席記者會支持愛心定存，更於先前抽空拍攝公益影片，在影片中化身為廣播DJ「獻身」又「獻聲」，在記者會上，她特別呼籲大家拋磚引玉做愛心，而聯合勸募協會也宣布即日起至明年2月，只要月捐500元持續12個月或單筆捐款滿6000元，就可獲得為虎年專屬製作的「虎剋傳染」禮物組，陪你一起見證更好的明天。