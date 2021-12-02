財政部高雄國稅局表示，網路個人賣家若當月銷售額達到營業稅起徵點（銷售貨物達8萬元或銷售勞務達4萬元），必須在隔月月底前向國稅局申請稅籍登記。

該局說明，電商雙11購物活動火熱開打，各網路電商平台促銷活動持續不斷，網路個人賣家「當月銷售額」如未達營業稅起徵點，可暫免向國稅局申請稅籍登記。

但如果網路個人賣家「當月銷售額」達起徵點，就必須立即向國稅局申請稅籍登記。

而完成稅籍登記的網路賣家，如果每月銷售額未達20萬元者，由國稅局按每季銷售額乘以稅率1％發單課徵營業稅；如銷售額達20萬元以上，應依規定開立統一發票交付買受人並報繳5％營業稅。

財部也指出，因應國內社群媒體買賣行為普及化，財政部已預告修正稅籍登記規則等法規，以全面清查在臉書、Line社群平台代購社團等網路商家稅籍，最快2022年上半年就能啟動追稅，估計至少鎖定上百家營業人。

國稅局近年定期檢視網路交易案件，查核各臉書購物社團、團購網等交易人，每年大概都能抓到約100～200家未登記稅籍網路賣家。

賦稅署官員指出，以金流來說，財政部會依照金管會提供的信用卡、電子支付資料採個人歸戶，確認網路賣家本人銷售金額，至於個人帳戶全年存入金額若累積達240萬元，且一年之中有任意三個月存入筆數達200筆紀錄，將符合高頻存入標準，我國將認定為潛在的網路賣家帳戶並列管追稅。