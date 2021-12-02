韓國現代汽車與子公司起亞於2日表示，由於全球車用晶片短缺，影響新車生產下，11月在美國的銷售業績年減13%。

現代與起亞11月份在美國一共賣出約8.96萬輛新車，2020年同期則為10.3萬輛左右。而現代汽車業績下滑20%至4.43萬輛附近，而起亞也減5.4%到約4.53萬輛。

現代汽車美國公司表示，供應鏈青黃不接的問題一直延續至整個11月，但樂觀預期12月銷售量將會表現強勁。

在2021前11個月，現代集團在美國業績共成長23%至134萬輛。期間賣得較好的車款，現代來說是Tucson休旅、純電IONIQ 5以及Nexo氫燃料電動車。至於起亞則是Telluride與Sportage休旅。

由於全球供應鏈失調問題尚未完全解決，現代汽車近期將全年銷售目標，從416萬輛下修至400萬輛，2020年則一共賣出374萬輛。起亞也預期，2021年營業目標292萬輛，要完全實現有其困難度，而2020年的總銷售量為260萬輛。