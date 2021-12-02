萬海(2615)今日召開法說會，公司指出，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）上路及東南亞各國解封後，市場需求強勁、歐美市場維持成長，萬海新造船舶陸續交付及並購入更多二手船舶加入營運，Alphaliner及Drewry等專業機構預測2022年對於貨櫃運輸是供不應求，公司對於2022年抱持樂觀態度。

萬海前三季營收1573.61億元，年增192％，毛利率56.59％，年增43.05個百分點，營業利益率53.29％，年增45.5個百分點，稅後淨利692.35億元，年增1848％，每股盈餘28.37元，創歷史同期新高，第四季需求旺盛，全年將創史上新高。

今年前三季經歷變種病毒於東南亞蔓延、歐美等國疫情反覆，以各地塞港等外在因素，萬海迅速調整運力及航線，東南亞疫情已趨緩，工廠復工狀況良好，大陸限電影響降低，預計明年春節前亞洲區間貨物運送需求強勁。

美國西南岸地區塞港，航商、政府都積極在疏導滯留貨櫃，目前看到已有明顯減幅，萬海估計仍需一段時間讓塞港完全紓解。