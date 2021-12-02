台灣醫療科技展於12月2日至12月5日舉行，資誠（PwC Taiwan）會計師事務所也進駐創新技術特展展區。資誠也同時發布《AI熱潮大爆發：人工智慧顛覆醫療產業》調查專刊，全球有86％CEO表示將加碼投資AI。

《AI熱潮大爆發：人工智慧顛覆醫療產業》專刊彙整PwC US逾千位跨國機構高階經理人意見，全球有86％CEO表示AI是企業2021年的「主流技術」，有意增加AI導入與投資支出，如生醫產業透過AI演算分析健康大數據，產生更準確的診斷和更好的使用者體驗，並開發貼近使用者需求的服務及產品。

另外，全球有42％CEO表示增加導入AI應用於市場需求預測與供應鏈管理。尤其疫情大流行期間，生醫產業面臨市場需求、原物料與物流成本波動，需借助AI做更好市場預測及供應鏈管理。另全球有59％CEO將推出技能培訓專案，訓練員工具備人工智慧的專業技能，如醫療機構以AI加速員工效率，並簡化醫療行政流程。

而全球有38％CEO也表示，使用AI應確保符合資訊安全與道德倫理規範，如AI分析個人機密醫療資訊，應關注監管與法規配套以保護使用者。

資誠生醫產業共同負責人周筱姿指出，AI技術滲透到各領域，其中以機器學習、智慧語音、影像辨識等發展最為蓬勃，帶動全球生醫產業與資本市場快速發展。

以2021年10月藉著特殊目的收購公司（SPAC）在美國紐交所上市的Babylon Health為例，運用人工智慧聊天機器人辨別病患的病症後，提供初步診斷及治療建議，Babylon Health於疫情嚴峻時刻幫助民眾即時量測，減少病患到院就診以減輕醫療資源使用，其全球會員數自2018以來成長16倍，2021年底已達約2400萬人，預計隨著疫情之下各國鬆綁線上和遠距醫療法規，利用AI進行遠距診斷的創新公司將持續發展。

周筱姿表示，台灣不乏利用AI開發創新生醫產品與服務的業者，如雲象科技將AI與數位病理結合，打造醫療影像平台，幫助醫師快速找到高風險病灶區域。如愛因斯坦人工智慧利用AI偵測腦出血，用於急診科之腦部CT影像判讀產品已獲美FDA、歐盟CE、與台灣食藥署核准。

新冠疫情加速全球醫療產業的變化，台灣生醫產業應思考將AI應用於企業整體營運策略的改善，帶來更具價值的產品或服務。為鼓勵產業發展，行政院已通過「生技醫藥產業發展條例」草案，除了新藥和高風險醫療器材，預計納入再生醫療、精準醫療及數位醫療。於數位醫療預計獎勵以大數據、雲端與AI等技術或平台，協助醫師判讀並擬定治療方案之創新公司。截至2021年11月，生技醫藥產業發展條例正由立法院審議中，期待後續完成立法之後，將提升台灣生醫產業能量，創造國際競爭優勢並嘉惠民眾。