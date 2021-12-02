滬深兩市2日雙雙收跌，其中上證指數下跌3點，中止連兩日上漲。滬深兩市成交熱絡，合計成交額為人民幣（下同）1.15兆元。
香港信報報導，上證指數2日盤中最多上漲9點，漲幅為0.28％，高見3586點，最多下跌9點，跌幅為0.27％，低見3567點，終場收報3573點，下跌3點，跌幅為0.09％，成交額為4684.25億元。
深成指2日低開後一度上漲，盤中高見14834點，上漲40點，漲幅為0.27％，隨後賣壓沉重，大盤轉跌，低見14740點，下跌54點，跌幅為0.37％，最終收報14765點，下跌28點，跌幅為0.19％，成交額為6848.84億元。
滬深300指數2日收報4856點，上漲12點，漲幅為0.25％。創業板指數收報3466點，下跌6點，跌幅為0.19％。
各類股方面，電力股、石油股跌逾1％。鋼鐵、化工、房地產、基本金屬股偏軟。水泥股漲逾2％。煤炭、金融股持穩。
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