疫情尚未退散，然而充滿歡樂氣息的耶誕節即將到來，除了服裝要有所搭配，口罩當然也要有節慶感，CSD中衛近期運用近年火紅的「故障藝術Glitch Art」，自創雪花故障碼圖案，推出「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款口罩，搭配品牌獨家開發的「雙色編織專利耳帶」，以金銀白特殊編織混色耳帶，看起來時尚、戴起來也舒適。

CSD中衛近期推出兩款雪花口罩，圖為燦銀雪花兒童款。（CSD中衛提供）

耀金雪花、燦銀雪花兩款口罩分袋裝、盒裝兩種，5片袋裝79元，30片盒裝300元，兒童款30片盒裝300元。（CSD中衛提供）

該款口罩分袋裝、盒裝兩種，同時也推出兒童款，即日起於康是美、屈臣氏、全聯、寶雅、杏一、HOLA等各大通路販售，實體通路配或數量依門市為主。