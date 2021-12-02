林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴遭羈押禁見，他被爆出曾對多名女友動粗威脅，還曾毆打母親，去年8月對某任女友威脅「信不信殺了妳跟妳小孩」，揚言散佈裸照，遭法院判刑拘役40天；原本該判決案因涉及兒少家暴等內容為「不公開」，但今（2）經系統將被害人資料隱匿後已成公開，案號為「新北地方法院 110 年度審簡字第 319 號刑事判決」。

一般司法案件若涉及兒少、性侵害、家暴等內容，判決書系統會自動將關鍵字隱藏、隱匿個資，或是全文不公開，林秉樞的前科可能就是因為此原因沒有曝光，也讓高嘉瑜無從得知他的黑歷史；而原本這起案件被設定為「不公開」，如今在查詢系統中已可查得此判決書，案號為「新北地方法院 110 年度審簡字第 319 號刑事判決」。

原本該判決案因涉及兒少家暴等內容為「不公開」，但今（2）經系統將被害人資料隱匿後已成公開，案號為「新北地方法院 110 年度審簡字第 319 號刑事判決」。（翻攝自司法院判決書系統）

判決書內容中，林秉樞對某任女友因發生爭執，他向對方說：「我想通了，妳永遠不會學乖，但是我不會放過妳，我也不分，但我也不碰妳」、「我們往下玩，然後我們看最後誰會被影響？」、「我不要在一起，我不要錢，我要整死妳。就這樣」、「妳不相信被揍會很痛？妳不相信我真的會動妳是不是？妳信不信我讓妳消失？我不是開玩笑喔」「妳消失，妳小孩沒有媽媽喔」等內容。

林秉樞還對前女友要求辭去工作，「妳不辭我們就來輸贏，妳試試看」、「妳的影片，我都設好囉！妳試看看，妳明天妳就去沒關係，我就讓妳精彩到底」，林還威脅要危及對方小孩的生命，對方則說「這是底線，你不可以說殺我小朋友」，林則繼續說「我有妳手機定位，妳現在跟我跪下說對不起，信不信我殺了妳跟妳小孩！」

該名前女友事後將對話紀錄截圖報警，檢察官依恐嚇危害安全罪起訴林秉樞，林今年8月出庭時認罪，並與對方達成和解，林並向法官宣稱母親正在安寧病房，希望能在母親有生之年盡力陪伴，法官最後判決拘役40天，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受6小時的法治教育課程。