天氣變冷容易讓胃口大開，進而吃下過多的熱量，導致體重失控，知名中醫師王心眉特別在臉書分享控制體重的3妙招，讓民眾在享用大餐的同時，也不怕胖。

1、三餐定時

三餐正常且均衡，避免熱量合成脂肪儲存。有些人一天只吃1至2餐，但進食的量很多，自認為這樣可以把體重控制得很好，其實不然。另外，進食的時間如果超過晚上8點，等於是宵夜，容易堆積脂肪，年輕的時候沒感覺，但隨著年紀漸長就會越來越明顯。

2、餐前一杯溫開水

進食之前喝一杯溫開水，除了幫自己暖胃之外，還能增加飽足感，防止因為過度飢餓吃進太多食物，只要養成這個習慣就可以有效減少進食的量，另外，主食吃完後，千萬不要再喝過多的飲料、水分或湯，會把胃撐大，也很容易胃食道逆流，所以剛剛好就好，餐間沒事可多喝水。

3、吃慢點

很多人吃飯太快，就囫圇進食，但食物是用來享受的，務必要細嚼慢嚥，放慢進食速度，將用餐時間拉長至20分鐘，這樣一來，大腦感受到胃部擴張，就能降低食量，減少熱量的攝取。