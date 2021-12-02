黃小琥屆時除了獻唱新歌，也會演唱經典神曲〈沒那麼簡單〉。（臺北市觀光傳播局提供）

動力火車擔任表演嘉賓。（臺北市觀光傳播局提供）

茄子蛋首次站上台北跨年舞台。（臺北市觀光傳播局提供）

旺福要用歡樂的音樂和民眾一起告別這辛苦的2021年。（臺北市觀光傳播局提供）

牢騷系樂團Tizzy Bac首次在跨年夜登上臺北市民廣場，非常興奮。（臺北市觀光傳播局提供）

「台北最High新年城-2022跨年晚會」今年由人氣網路節目《木曜四超玩》主持群邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞接下主持棒，也身兼表演嘉賓。謝坤達首次主持台北跨年，笑說：「覺得相當不可思議，台北市政府也太鬧了吧！」並透露一群人還沒開始分配工作內容，但對彼此的默契很有信心。

KID透露最擔心的就是「下雨」，怕遠道而來的民眾感到掃興，但他也說，「如果下雨的話乾脆我就穿防寒衣好了，穿那種下水的防寒衣來主持，反正都是水，穿這樣主持也滿爽的，大家一起淋雨啊！」並驚喜爆料，「反正如果我們太失控，還有一位神秘的主持人會cover我們！啊！這個公布了嗎？可以講嗎？」

最特別的是，台北跨年晚會演出藝人Tizzy Bac、旺福、茄子蛋、動力火車、黃小琥等都是「全台獨家」，只演台北這一場，將全力帶給台北民眾滿滿驚喜。

睽違6年再出新專輯的黃小琥，這次從收歌到服裝造型都全程參與製作，用心孵化的好音樂也將帶到台北跨年舞台上，而除了獻唱新歌，她也保證會演唱觀眾耳熟能詳的經典神曲〈沒那麼簡單〉，以溫暖嗓音陪伴每一個人，「我想最糟的日子過去了，我們應該要珍惜大家還可以出門跨年慶祝的美好，也要感謝醫護人員對疫情的付出。」

茄子蛋今年雖然沒有發行新專輯，但創作演唱的電影主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，榮獲雙金認證，今年更首次站上台北跨年舞台，開心透露歌單一定會有驚喜；至於如何為跨年演出備戰，茄子蛋笑說，「如果天氣很冷，就在後台備一條彈力繩，瘋狂運動『熱身』，還可以輪流鍛鍊肌肉。」

「台北最High新年城-2022跨年晚會」相關資訊、獨家卡司陣容、跨年相關系列活動等，近期將陸續公布，欲知最新消息請鎖定臺北跨年官方網站(https：／／www.newyear2022.taipei／ )與台北旅遊網Facebook粉絲專頁。