雲林縣四湖鄉受少子化影響，2018年起每年新生兒跌破百人，目前全鄉人口不到2萬2000人，四湖鄉公所今年祭出生育補助，每名新生兒發放1萬6000元，鄉長蘇國瓏2日表示今年至11月止，新生兒已有92名，預計12月有近10名新生兒，年出生人口可望「破百」。

四湖鄉公所為提高新生兒出生率，訂定「雲林縣四湖鄉生育補助金發放辦法」，配合「台塑企業麥寮汽電股份有限公司促進電力發展營運協助金」，自今年元旦起發放生育補助，每名四湖新生兒補助1萬6000元，減輕民眾育兒負擔。

四湖鄉長蘇國瓏表示，四湖鄉人口自2005年出生人口低於死亡人口，20餘年來每年死亡人口數約300人，但出生人口從20餘年前的每年500餘人，下降至前年跌破百人的94人，去年維持在94人，今年至11月新生兒已有92名，還有1個月時間，突破百名的機會相當大。

蘇國瓏說，鄉內年輕人不願生育，主要原因在於經濟問題，除了養育的開銷，家鄉工作機會較少，沒有好的工作便沒有足夠薪水養家糊口。生育補助主要是鼓勵性質，長期而言還是要建設地方，吸引企業進駐四湖鄉，才能留住年輕人，進而增加生育率。

蘇國瓏指出，為此他特別規畫在箔子寮漁港周邊設置工業區，希望引進無汙染小型工業，藉由發展工業提供就業機會，有了好的工作，年輕人自然願意留在家鄉生兒育女，甚至還可吸引旅外遊子返鄉，年輕人回鄉還可就近照顧父母，解決人口老化問題。

另外，蘇國瓏也要爭取離岸風場的維運碼頭設在箔子寮漁港，他認為只要解決漁港的淤沙問題，箔子寮漁港是最佳維運碼頭地點，藉此創造雲林沿海更多商機與就業機會。