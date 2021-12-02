據中國民航局網站消息，12月1日，中國民航局再發熔斷指令，對荷蘭皇家航空公司KL831航班（阿姆斯特丹至杭州），德國漢莎航空公司LH720航班（法蘭克福至瀋陽）、LH728航班（法蘭克福至上海）、LH786航班（法蘭克福至青島），東方航空公司MU2574航班（萬象至昆明），南方航空公司CZ3070航班（胡志明至廣州）實施熔斷措施。

根據中國民航局通報，荷蘭皇家航空公司11月15日入境的KL831航班（阿姆斯特丹至杭州）確診新冠肺炎旅客6例，自12月6日起，暫停該航班（周一入境）運行2班。

德國漢莎航空公司11月17日入境的LH720航班（法蘭克福至瀋陽）確診新冠肺炎旅客6例，該航班已自11月22日起暫停運行2班，自12月6日起，繼續暫停運行2班；該公司11月19日入境的LH728航班（法蘭克福至上海）確診新冠肺炎旅客5例，11月20日入境的LH786航班（法蘭克福至青島）確診新冠肺炎旅客6例，鑒於LH786航班系LH728航班（周四入境）的獎勵航班，自12月6日起，暫停LH728航班（法蘭克福至上海，周四入境）運行4班，取消獎勵航班LH786／LH787。

11月19日入境的東方航空公司MU2574航班（萬象至昆明）確診新冠肺炎旅客6例，鑒於MU2573／2574航班（周二）為MU2573／2574航班（周五）的獎勵航班，自12月6日起暫停MU2574（萬象至昆明，周五入境）航班運行2班，取消獎勵航班MU2573／2574（周二）。

南方航空公司11月21日入境的CZ3070航班（胡志明至廣州）確診新冠肺炎旅客13例，鑒於CZ8466航班（胡志明-深圳，實際未執行）系CZ3070航班的獎勵航班，自12月6日起，暫停CZ3070航班運行4班，取消獎勵航班。上述熔斷的航班量不得用於其它航線。

中國民航局要求，上述4家航空公司要做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。