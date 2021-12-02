秋鬥行腳團體已邁入21天，已經走了200多公里（秋鬥行腳團體提供／李京昇苗栗傳真）。

宣揚公投的「秋鬥行腳」一行人2日走到苗栗縣通霄火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，秋鬥總指揮林子文痛批政府掌握媒體的優勢，傳遞錯誤觀念來洗腦民眾，他呼籲大家12月18日站出來做出對台灣生態、民眾健康最有利的決定。

秋鬥行腳已經邁入第21天，一共走了200多公里，2日上午抵達苗栗，稍早走到後龍市區，預計明天在後龍火車站繼續宣講。總指揮林子文表示，蔡政府一連舉辦好幾百場演講會，用鋪天蓋地的方式不斷動員人力，來傳達錯誤觀念洗腦民眾，藉此操弄人民，但大家都知道只要秉持良心，就能做出正確的選擇。

林子文說，如果政府當前的政策對於台灣發展不利，就應該站出來，用自己的投票權利，來告訴政府，今天秋鬥團體會開始行走，就是認為正確的事情不做，未來一定會後悔，所以他呼籲大家一起要勇敢站出來。

另外，2日上午桃園海岸治理論壇會中，經濟部次長曾文生與桃園市長鄭文燦提到，藻礁海岸已經納入保護，中油三接工程並沒有讓藻礁消失，對此，秋鬥發言人李建誠說，藻礁生態並不是只有存在大潭、觀新海岸，桃園市府跟蔡政府所謂的保護，根本只是做半套而已，而且三接興建工程早就已經傷害到藻礁。

他表示，蔡政府甚至提及如果不興建三接工程，未來會在中南部燃燒更多媒，這樣的說法根本是推卸責任，相當野蠻的行為，如果真心想要守護藻礁，就應該遷址甚至停止三接工程。