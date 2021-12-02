愛山林(2540)董事長祝文宇在下午法說會中指出，以前公司多以代銷案為營運主軸，明年起建設會把營收帶回來！他說，今年積極把庫存土地做運用，包括北市圓山的推案、屏東土地養了7~8年今年也開始動、新竹寶山大案明年將推出第一期，開始急速運作。

愛山林總經理張境在說，今年業績非常好，手上可續代銷建案還有1000多億，明年接到外面的代銷案約1134億，明年度代銷可銷售金額將超過2000億元左右，成為業績動能。明年度公司推出的自建案包括，總銷300億元的新竹帝寶、帝景6號(F3)總銷20億元、市政官邸一號總銷13億、市政愛悅合建案愛山林分回總銷約4億，另外，龍江路地上權案明年即將完工，未來將以收租為主。

對於房市熱絡持續引起政府重視進而有各項打房的措施，甚至後續還會再推出，對此，祝文宇說，這不是台灣的問題而是全世界的問題，疫情造就全球各國鎖國，很多產業活不下去，政府當局只好灑錢救命，使得資金很多進入金融體系。原本看起來利率會上升，但在Omicron變種病毒又出現的情形下，升息之路又遙遙無期，資金多、利息低，又有通膨的憂慮，自然而然造成房地產增值。

台灣房市因利率低及通膨問題，量一直維持還不小的數字，今年因疫情關係，5~8月都有受到一些限制，但9~10月趕上來，預期今年還是有去年的水準。明年房市展望，利率還在低檔，物價又開始上漲，電費油費又有調漲的壓力，房市又缺工缺料，造價成本又往上墊高，房價要低不容易。