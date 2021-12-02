財政部賦稅署2日開立發票清冊記者會指出，今年9、10月期統一發票總共有13人中1千萬元特別獎、16人中200萬元特獎，其中有一位幸運兒在屏東市勝利路金玉堂購買8元的物品就中1千萬元特別獎，另有一位幸運民眾花費1元的蝦皮即享券就中了200萬元特獎。

11月25日開獎的9、10月期統一發票，1千萬元特別獎號碼為「14872301」；200萬元特獎中獎號碼為「37250799」，頭獎獎金20萬元三組中獎號碼分別為「71086085」、「53645821」、「46626911」，另增開一組六獎中獎號碼為「916」。

而9、10月期統一發票共開出13張特別獎（新台幣1000萬元）及16張特獎（200萬元）中獎發票，總計誕生29位大獎幸運兒。

財政部提醒，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼的各種載具索取的雲端發票，並在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金可自動匯入指定金融帳戶；若未設定領獎帳戶，仍可利用財政部官方「統一發票兌獎」APP兌領獎金。

電子發票證明聯對中五獎及六獎者，可利用財政部統一發票APP，快速領獎功能兌獎或至實體通路兌領獎金；對中四獎以上者，必須到實體通路兌領獎金。

實體通路部分，民眾可持統一發票收執聯或電子發票證明聯、公用事業兌獎聯及有效身分證件，至第一銀行、彰化銀行及全國農業金庫等金融機構兌領所有獎項。

若是在指定信用合作社、農會、漁會信用部則可兌領二獎以下獎別及雲端發票專屬千元獎。而四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯、美廉社等據點，可兌領五獎、六獎，但考量安全性，晚上11時到隔日上午9時只能選擇兌換等值商品或儲值金，其他時間可兌領現金。

為提升民眾索取雲端發票意願，財政部自2021年1、2月期起加碼雲端發票專屬獎項，100萬元雲端發票專屬獎從15組增加到30組、2千元雲端發票專屬獎1.5萬組增加到1.6萬組。

而2021年3、4月期起，500元雲端發票專屬獎也從60萬組增加到100萬組；另還有2021下半年起增開800元雲端發票專屬獎10萬組。財政部指出，2021年合計共增加200萬6090組雲端發票獎項，每期雲端發票專屬獎計開出111萬6030組，獎額高達6.42億元。

財政部表示，雲端發票使用率已超過四成，今年各區國稅局也持續輔導營業人加入電子發票行列，同時也以雲端發票專屬獎鼓勵消費者養成載具儲存發票習慣，預期2022年雲端發票使用率可觸及45％。