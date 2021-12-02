北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵2日預計，未來幾年可能會是大陸經濟自改革開放後最困難時期，主要是全球在疫後將面對債務、產業鏈及碳排放三大衰退風險，而且大陸的內需不足也困擾經濟運行，大陸經濟不能太樂觀。

香港信報報導，李稻葵在線上舉行的新浪財經2021年會暨第14屆金麒麟論壇中表示，大陸居民消費需求不及以往旺盛，相信是薪資漲幅未能追上等影響，而且房地產等傳統行業的影響逐步退出，無法帶動裝潢與家具銷售等行業，而新的增長點仍未能彌補。

李稻葵認為，大陸政府應提供經濟激勵措施，鼓勵吸納農村人口進入大城市，有望成為大陸的經濟希望，例如將地方政府債務轉至中央層面，成為國債的一部分。

李稻葵又指，過去大陸地方政府促進基礎建設投資，背負沉重的債務包袱，很多時候只能忙於付息還債，以免引爆金融市場，因此大陸政府需要提供財政支持，才能使各級政府謀劃和促進城鎮化發展。