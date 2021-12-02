串連雲林科技工業區及斗六工業區的竹圍大橋去年九月發生橋底火災，雲林縣府搶救後即展開復建工程，首次啟動「勞務工程標案緊急採購」，1個月內完成設計及工程發包，本案為節省經費與備料時程，罕見辦理橋梁載重試驗，也累積團隊的工程經驗。

竹圍大橋去年9月20日發生橋底火災，須抽換6支大梁，復建工程在一個月後迅速動工，今年2月8日就恢復通車，復建速度與品質獲得有國內工程最高榮譽奧斯卡獎之稱的行政院公共工程委員會第21屆「金質獎」優等獎肯定。

工務處長汪令堯指出，竹圍大橋是重要交通樞紐，火害發生後，為避免影響工業區的交通及工業產值，縣長張麗善責成業務單位緊急發包，跨科室成立專案小組，並邀請金安獎、金質獎團隊進駐反覆研擬。

汪令堯說，依採購法規定，遇有重大緊急危難及重大不便情事，可辦理勞務工程標案緊急採購，本案正常採購估計126天，在團隊努力下縮短105天，設計監造廠商是劦盛工程顧問公司，施工廠商為義力營造公司。

他表示，本工程施工不易，工務處與橋樑檢測廠商共同辦理結構檢測及進行火害後載重試驗，反覆研議吊梁方式，三方有效溝通下，以現地拆除大梁替代吊離大梁，節省經費17.6萬並縮短工期1天，自來水、電信、台電、天然氣管線也在幾天內就遷移完畢。

竹圍大橋復建工程以手機群組達成資訊傳遞暢通，張麗善曾多次視察，工務處也聘請專家學者辦理團體督導，施工品質及安全衛生都落實執行，不到4個月完成既有橋護欄拆除、橋面瀝青刨除、前後跨中央分隔島打除、橋面切割、抽換6支45公尺大梁、橋面重鋪等作業。

「斗六市雲科路三段竹圍大橋火害緊急復建工程」是雲林縣府公共工程繼前年首次獲金質獎肯定後，再度獲獎。

縣長張麗善表示，縣府這3年來積極推動公共工程參與國家獎項的評比，追求品質卓越的風氣已成形，鼓勵縣內工程一起標竿學習，以國家級品質為目標。