女星Apple（黃暐婷）從節目《我愛黑澀會》出道，她以甜美長相、親民作風擁高人氣，並活躍在各大綜藝節目，而Apple近日就在網上曬錄影穿搭，上衣的挖洞設計讓她白皙美背若隱若現，但Apple卻發文透露，她其實是故意把衣服反著穿「因為我真的無法正面穿它出門」，不過Apple這樣反著穿，依舊獲得網友稱讚她「衣Q」高。

Apple日前在網上曬出與好姊妹愛雅（張艾亞）錄影合照，她大讚愛皮膚「白的離奇」，Apple還提到，另一個離奇：「是我的上衣」，只見Apple身穿白色無袖短版上衣，轉過身來中間還有一排挖洞設計，讓Apple白皙美背若隱若現，不過Apple卻說：「我是故意反著穿（上衣）的！因為我真的無法正面穿它出門」，原來有挖洞設計是衣服的正面，Apple還不禁反問：「那些洞洞是怎麼回事？誰能幫我解答？還是標籤縫錯地方了？」

Apple把洞洞上衣反過來穿。（圖／取材自Apple Instagram）

不過Apple還真的在網上看到有人把洞洞穿在前面，讓她佩服直呼：「覺得猛」，網友則紛紛留言：「衣Q很高，反穿也好看」、「妳穿超好看的」、「姊姊害羞了」，還有人敲碗要Apple把洞洞穿回正面。

Apple以甜美顏值和親民作風擁高人氣，而在感情方面，Apple與小2歲的「最帥牙醫」趙國翔交往1年多，小倆口戀情談得低調又甜蜜，雖然兩人以結婚為前提交往，但Apple認為，仍不要給彼此太大的壓力，也讓外界期待，Apple早日宣布婚事好消息。