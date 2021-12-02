Bazaar中東爵士樂團將參與「2021臺北爵士音樂節」演出。（新視紀整合行銷提供）

人聲時空旅行將參與「2021臺北爵士音樂節」演出。（新視紀整合行銷提供）

林亮宇四重奏將參與「2021臺北爵士音樂節」演出。（新視紀整合行銷提供）

臺北市文化局舉辦「2021臺北爵士音樂節」本周六(12／4)下午1點半在臺北流行音樂中心南基地戶外廣場舉辦第二場音樂會，「爵士就是生活 Chill Jazz Cheers moment.」，由新生代爵士音樂家帶來「Jazz ＆ Swing」，用新世代樂風的爵士樂帶來全新體驗。金曲新人壞特？te壓軸演出，大二開始接觸音樂的她，入門音樂就是爵士樂，當晚除了重新改編自己的歌曲，也會安排爵士情歌、bossa nova，並與樂手來個即興表演。

壞特？te笑說，以前走在路上不曾被認出來，最近換髮型後較常被認出，所以外出會戴帽子。壞特？te以獨特的音樂風格獲得今年金曲獎最佳新人，以嘻哈文化為基底，融合爵士樂、民謠、Lo-Fi和R＆B等等，打造出獨特的Chillhop曲風，不少樂迷已在網路上自發性組團要來朝聖，表達對壞特？te的喜愛。

除了壞特？te外，當日演出陣容有余育憲哥、李哲安四重奏、Bazaar中東爵士樂團、林亮宇爵士四重奏、人聲時空旅行等。「人聲時空旅行」以人聲結合器樂編制開展創作內涵，擅長融合爵士樂和古典樂風格，以富含詩意的編曲詮釋表現音樂情感，此次演出特邀非典型鼓手beat maker共同激盪新的火花。

多次入圍金曲獎的Bazaar中東爵士樂團，用爵士的自由度來詮釋中東文化的音樂，有著伊甸園的純淨、波斯貓的傲慢、突厥的野心，加上阿拉伯的喜怒無常，讓音樂交織著衝突又和諧的美感，首次在北流戶外廣場演出，他們期待樂迷在現場可以聽到來自於中東這塊土地的聲音，與這時代共振的頻率。

由新生代最優秀的薩克斯風手李哲安組成的四重奏，成員包括貝斯手石哲安、吉他手李世鈞、鼓手林俊宏，這次將在2021臺北爵士音樂節帶來一系列原創作品。 曾入圍金曲獎最佳演奏專輯鋼琴家林亮宇，這次邀請到薩克斯風蘇聖育、貝斯謝宗翰、爵士鼓陳昱長，以爵士四重奏的方式演繹，並融合爵士、古典、民謠、拉丁等各種不同的曲風，用音樂說故事，帶領聽眾們進入爵士夢的世界。獨具個人風格的余育憲哥，用音樂來提醒你我漠視的事，搭配上彈跳的旋律、詼諧的歌詞來諷刺整個社會。