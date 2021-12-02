民進黨立委高嘉瑜驚爆遭男友林秉樞施暴，震驚全台，國民黨副發言人楊植斗今天指出，不少報導指向林秉樞與民進黨關係匪淺，黨主席蔡英文至今卻未發聲譴責，她有義務向社會說明施暴者與綠營的關係，默不作聲的態度才是縱容施暴者。

楊植斗說，國民黨對於立委高嘉瑜境遇深表痛心，許多藍營人士也不分黨派發聲力挺，但奇怪的是，林秉樞明明遊走在民進黨間，也和許多綠營人物有所接觸，更在2018年市議員選舉中，提供政治獻金給簡舒培、許淑華、梁文傑、高嘉瑜、李建昌、謝賢等民進黨籍候選人，上述人等聲援高嘉瑜的聲音卻出奇的微弱。

楊植斗表示，陸續也有報導指向，林秉樞以筆名「Raphael Lin」在深綠的台灣智庫「思想坦克」，替民進黨撰文帶風向，綠營是否該說明清楚，林秉樞是誰負責與之接觸與聯繫？

針對民進黨立委何志偉指控國民黨主席朱立倫，在性別暴力傷口撒鹽一事，楊植斗反擊，朱立倫在受訪第一時間即強調，任何違反性別平權的事絕不接受，何來傷口撒鹽之說？

至於何志偉替霹靂舞團籌措經費，楊植斗表示，樂見何志偉替體壇盡一份心力，而眾所皆知，委員背後有龐大的家族銀行撐腰，想必能夠為國內體壇，貢獻更多無數的20萬元，改善台灣運動員的處境，與其未來發展。

楊植斗強調，朱立倫長期耕耘社福領域，包含新北市長任內推動「幸福保衛戰」，照顧18歲以下遭遇家庭變故、或急難的孩童能夠溫飽；因應高齡社會，近年更創辦銀光未來創新協會，關心長者的視力、智力及居住安全，請何志偉委員可多多參考仿傚。

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