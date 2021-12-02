新竹市勞工職業訓練發展協會辦理的「花卉美學花藝會場設計班」計有30位學員們結業並習得各種花藝設計專業知識。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞工職業訓練發展協會辦理的「產業人才投資計畫─花卉美學花藝會場設計班」第01期近日結業，計有30位學員們習得藉由各種花藝設計等專業知識營造不同特殊環境氛圍的專業技能，創造勞工在地就業機會。

新竹市勞工職業訓練發展協會理事長莊富麟表示，此次從產業人才投資計畫結訓的30位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為該職業創業者或從事人員。

此次開班的「花卉美學花藝會場設計班」，課程內容是指導勞工學習到藉由不同花束設計、桌花設計、胸花的技巧設計等專業知識，營造不同特殊環境氛圍及讓學員學會花束設計的運用、桌花設計、胸花的技巧設計等專業技術，以呈現花藝設計質感。

學員結訓後，可學習到的花束設計、桌花製作、胸花技巧設計等，另還包含學會盆栽製作，也能選用合適素材與裝飾物於相關風格設計上，掌握花藝格調的顏色選配技巧來突顯花藝擺設的風格，學員可於花藝相關工作例如花藝園藝店員、工作室獨當一面。

新竹市勞工職業訓練發展協會是於2020年9月4日通過TTQS門檻評核，核心訓練有包括勞動法規類、勞資調解、領隊、導遊、導覽、行程規畫、語文、互聯網設計行銷、網拍實作、商品設計、攝影、勞工學苑課程、電腦文書處理等。