強強聯手！勞斯萊斯首次和台中豪宅建商-雙橡園開發攜手，全台車迷引頸期盼的2022年式勞斯萊斯Ghost系列，首次現蹤中台灣！日前在「雙橡園三A建築會所」舉辦為期3天的快閃展出，現場邀請多組VIP進行私密鑑賞，更舉辦了藝術生活美學講座，邀請現場嘉賓與雙橡園x勞斯萊斯攜手探索藝術、建築與汽車工藝的跨界美學。

雙橡園開發憑藉品牌獨特魅力，以及全台首創的「豪宅3.0」頂級私宅服務，席捲台中豪宅圈，不僅在建築界取得好口碑，更成為全球最頂級奢華品牌於中台灣的重要夥伴，如LOEWE、LAMBORGHINI、BMW、AMAN等頂級時尚精品、名車及國際奢華度假酒店，皆選擇與雙橡園強強聯手。

勞斯萊斯總代理公關經理陳厚鈞表示，中台灣驚人的消費實力全台有目共睹，尤其千萬元以上頂級豪車市場明顯增溫，是勞斯萊斯未來布局的重點區域，本次勞斯萊斯Ghost為十年大改款後的第二代車型，也象徵著勞斯萊斯已邁入全新年輕化的世代，期許為台中車迷帶來至簡完美的奢華臻品。

勞斯萊斯擅於將技術與傳統結合，延續勞斯萊斯方正輪廓、遊艇車身、進氣格柵、歡慶女神立標等經典設計的同時，陸續加入更多富含科技感的配置和元素，全新的Ghost引進微環境淨化、視野輔助、攝像頭全景監控、主動巡航控制等頂尖配置，打造令人驚嘆的頂級車藝，堪稱融貫勞斯萊斯汽車技術巔峰的結晶之作，其一直以來堅持的匠人元素與精湛工藝，也使勞斯萊斯時至今日，早已不僅是一輛汽車，更是一件藝術品。

雙橡園開發總經理魏櫂良分享，一般人對於建築設計的概念往往侷限在建築外觀，就如同許多人對於汽車的認知一般，容易忽略作品本身的空間規劃、品質、細節。雙橡園開發在建築設計上早已跳脫傳統框架，且細膩地洞察並蒐集客戶需求融入作品，並以當代精神與國際觀出發，作品保有古典底蘊並傳達時尚的語彙，同時以新時代的物件點綴，首創的「豪宅3.0」頂級私宅服務更為住宅注入一股全新活力，再再展現雙橡園開發「建築、藝術、優+生活」的核心企業價值。