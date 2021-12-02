搶食「烏金」商機，楓康連鎖超市即日起推出產季限定現撈烏魚搶市，強調烏魚都是當日採購當日製作出貨，經抗生素、磺胺劑檢驗合格；同時每逢周末假日，現場還有專人代客烹調烏魚料理及切片、切段服務，熟食區也有立即可食的烏魚料理，方便家庭輕鬆下廚料理。

一般消費者想要購買季節性的新鮮魚類，大都會選擇前往傳統菜市場或黃昏市場，很少人會到超市選購。日前就有網友在群組分享前往楓康超市購買食材時，發現在海鮮區幾乎快整櫃都是烏魚，不但有去好刺的魚排、切成薄片的烏魚火鍋涮片、烏魚輪切，竟還有少見的烏魚膘，讓人直呼能減少食材處理程序，真的好方便，吸引許多消費者專程前往採購。

楓康超市表示，烏魚是每年颳起東北季風後，沿著台灣海峽南下，在固定的時間守約來到西南海岸，被稱作「烏金」的季節限定魚種，是台灣最重要的漁獲之一。

由於烏魚全身具有經濟價值，烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼（即魚體），都各具其經濟價值；而烏魚子、烏魚膘、烏魚肫就是大家所熟知的「烏魚三寶」。如烏魚膘的營養價值高，且含有豐富的賀爾蒙；烏魚殼就是將烏魚剖開肚子，將烏魚子或烏魚膘和烏魚肫取出後的魚體，它含有豐富的蛋白質，可用來煮烏魚米粉、紅燒烏魚、油烏魚等料理。

楓康超市強調，烏魚都是當日採購當日製作出貨，經抗生素、磺胺劑檢驗合格，且無泥臭味，保持魚肉最鮮甜的滋味肉質肥美。烏魚整尾配送到楓康各分店後，由生鮮處理人員做商品化分切，做成各種料理方式，包括烏魚米粉、紅燒、鹽烤、乾煎、火鍋等適合的形狀。現場也有整尾未切的烏魚，提供客製化請店家做分切。