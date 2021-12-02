歐盟委員會1日宣佈了歐盟全球門戶計畫，未來將投入高達3000億歐元用於發展中國家的基礎設施建設。有分析稱這是對中國「一帶一路」倡議的回應。中國外交部發言人汪文斌今天（2日）在例行記者會中回應，幫助發展中國家建設基礎設施，中歐的計畫並不互斥，完全可以互補，促進各國之間的互聯互通和全球可持續發展。

汪文斌表示，中方歡迎一切幫助發展中國家建設基礎設施、促進共同發展的倡議。中方同時認為，不同的相關倡議之間不應該是相互替代、相互排斥的關係，而應該提倡兼容並蓄，溝通協調，形成合力。

汪文斌表示，「一帶一路」倡議堅持共商、共建、共享原則，秉持開放、廉潔、綠色理念，致力於實現可持續、惠民生高標準目標，重在為世界經濟增長增添新動力，為國際經濟合作開拓新空間。過去8年來，「一帶一路」倡議從倡議到行動，從大寫意到工筆畫，共建「一帶一路」取得了實打實沈甸甸的成就，為有關國家人民生活帶來了實實在在的扶持，受到各方特別是發展中國家的熱烈歡迎和高度評價。

汪文斌表示，未來，中方將繼續同各方共建「一帶一路」，加強相互合作，本著共商、共建、共享的原則，穩步推進各領域合作，為幫助發展中國家建設基礎設施，促進全球共同發展作出積極貢獻。

汪文斌最後指出，中歐雙方在互聯互通大方向上有著諸多的共識，完全可以形成互補，共同促進各國之間的互聯互通和全球可持續發展。