為何一般交通違規卻被吊扣駕照？台南市交通局2日公布台南市今年1到8月因交通違規記點扣滿而拖吊的案件達2241件，提醒汽、機車駕駛人，日常的普通違規除了吃罰單，還會另外記點，半年累計扣滿6點即吊扣駕照1個月，1年內兩次吊扣再違規，將吊銷駕照。

「我闖紅燈也繳罰單了，為何還扣我駕照？」台南市今年有2000多位民眾收到吊扣駕照通知，不少人仍納悶一般違規為何會被吊扣駕照。

台南市強調交通違規已有累計扣點規定，點數依照危害程度分為1點至3點。半年內累計扣滿6點，會遭吊扣駕照1個月兼需參加道安講習，1年內吊扣兩次駕照再違規，直接吊銷駕照。

台南市交通局統計今年1至8月，光是紅燈右轉被記點的件數，汽車870件，機車9078件，被吊扣的有汽車367件，機車1874件，全市有2241件吊扣駕照案件，較去年同期減少1158件。

台南市交通事件裁決中心主任何梅錦表示，違規記點處罰已經實施多年，卻常被忽略，台南市已加強宣導，並推出《交通違規有記點》RAP說唱影片。

台南市交通事件裁決中心提醒，台南市汽、機車駕駛人的記點違規最常被忽略的是紅燈右轉，在沒有指向號誌的路口，紅燈時右轉視同闖紅燈，同樣需記3點，只要半年內2次紅燈右轉被取締，就得吊扣駕照1個月。

違規民眾收到駕照吊扣裁決書，需在規定期限攜帶有效駕照正本、身分證正本及印章至裁決中心辦理吊扣，參加道安講習，逾期繳交駕照者須吊扣駕照2個月，未到案註銷駕照1年。

民眾可透過管道查詢有無違規點數情況，監理服務網、手機下載監理服務APP與4大便利超商多媒體機。