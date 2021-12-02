《紐約郵報》報導，涉嫌利用診治時猥褻女病患，導致患者留下心理創傷的變態婦科狼醫哈登(Robert Hadden)，其任職的2家曼哈頓醫院1日與79名被害人簽署高達7150萬美元的和解協議。報導指出，遭哈登染指的病患恐達200人；連台裔政治明星、曾角逐美國總統與紐約市長寶座卻失利的楊安澤，其妻子懷孕期間也遭淫魔醫指侵。

哥倫比亞大學歐文醫學中心與紐約長老會醫院，同意向哈登的79名病患支付總額高達7150萬美元的和解金。哈登於2016年坦言自己做出犯罪性行為與觸犯強制猥褻罪。

現居紐澤西州的51歲受害者茱莉亞(化名)表示，「和解協議讓世人知道，每個人都要為自己的行為負責。這項協議也幫助我持續向前行」。

※利用建立信任感打開心防

《紐約郵報》表示，現年63歲的哈登猥褻的病患人數高達200人；多名病患指控，哈登很擅於建立信任打開病患的心防。隨著病人完全相信他，問診也會愈來愈具侵略性，內容也更隱私與鉅細靡遺。

茱莉亞表示，「他讓人非常非常地放鬆……他會聊很多關於家人、孩子還有放假的事情。在他辦公室有他家人的照片，這些都讓你覺得你認識這個人。多年來我一直找他看病─他是我的醫師，我們無話不談。這是非常非常微妙的關係」。茱莉亞從90年代開始就找哈登診治，直到2012年為止。

她進一步說到，「他會做一些我看起來很怪的事情。我會捫心自問這是甚麼？這樣正常嗎？我不知道。我選擇相信我的醫生」。

如今的哈登正面臨聯邦調查局的起訴，罪名為1993到2021年間，從事跨州性虐待婦女。2016年，曼哈頓檢察官與哈登進行認罪協商，使其脫逃牢獄之災並引發軒然大波。這導致數十名被害者不滿，其中包括前總統候選人楊安澤的妻子盧艾玲。隨著事件如滾雪球般擴大，聯邦調查局也介入調查。

※我努力不去看那張侵犯我的臉

盧艾玲表示，「他說我認為你需要剖腹產，隨後他把我拉到他身旁，脫掉我的衣服，在沒有戴外科手術套下對我內診。我知道這不對，我遭到性侵害了。」

但盧當下愣傻在原地，沒有馬上說不。「我只記得我試著把目光聚焦在牆上的某一點，努力試著讓自己不去看那張侵犯我的表情，等著整件事結束」。

出於自責，盧艾玲沒告訴任何人自己發生的事情。隨著孩子誕生，她收到一封信，通知她哈登不再執業。好奇心作祟下，她上網查詢才發現哈登遭指控性侵。這讓她明白一切都不是自己的錯，才敢向楊安澤吐露真相。

楊安澤一家人並未參加1日的和解協議；但盧艾玲發表聯合聲明，指控院方只和部分人和解，這讓其他多數的受害者冤沉海底，事情並沒有落幕。

代表123名受害者的委任律師狄皮特羅(Anthony DiPietro)則表示，期待有一天，哥倫比亞大學會為數十年來的遮掩承擔所有責任。

※哈登自2012年迄今未再行醫

事件發生後，哈登迄今未曾再行醫，而他的獸行導致哥倫比亞大學規定，在進行敏感檢查或涉及未成年人檢查時，必須有監護人在現場。

但茱莉亞強調，自己現在改找女醫生看診，也擔心她的孫女也會碰到類似猥褻事件。「每當我必須帶她去看醫生時，如果他們要檢查她私處，只要是男醫師，我就會站在他旁邊。我不會坐在椅子上，我會站在他旁邊，看著他，看看他對我孫女做甚麼，我已經完全無法信任」。

如果聯邦法院判決有罪定讞，哈登將面臨120年的牢獄之災。