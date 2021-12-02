安泰銀(2849)今（2）日下午召開記者會，總經理張振芳表示，與國票金的股份轉換案經雙方股臨會通過，將按雙方合約精神繼續往下走，以保障股東及權益為優先，希望雙方能盡快完備相關文件、送交金管會進行審核，在完成交易前不會影響銀行營運。

張振芳表示，董事長丁予康今日上午才知悉胞弟丁予嘉請辭國票金總經理，對此感到相當不捨及傷心、情緒大受影響，認為是遭逢無妄之災。因此雖主持完上午的股臨會，但決議由他代表主持下午的記者會，針對外界相關疑義發表立場及看法。

安泰銀強調，與國票金在評估洽談過程中皆依相關法規辦理，並發表4面向見解反駁耐斯集團法律見解，認為若該解讀意見成立，實不利於國內金融環境未來發展，且應非當初立法精神與目的，希望上述爭議能盡早獲致共識、不致延宕時程，以利主管機關實質審查。

對於國票金股東提出異議，若導致合併案時程延宕，是否將有所因應？安泰銀表示，在股份轉換交易進行前，對安泰銀營運均無影響。依據目前狀況，尚無法進一步判斷實際程序步驟，因此將按雙方合約精神繼續往下走，以保障股東及員工權益為優先。

安泰銀指出，雙方簽署的股份轉換契約為期1年，但相關規定均已明載在契約中、授權董事會相關事宜亦已在今日股臨會表決通過，後續若認為有必要延長期限，經由雙方董事會書面議決即可。而大股東隆力集團將依法規辦理，不會對此次爭議多做評論。