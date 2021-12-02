新變種病毒Omicron在全球逾20個國家出現染疫案例，12月1日美國通報首例確診個案，導致恐慌指數(VIX)急升14%，美股尾盤急殺。然而台股12月2日卻在護國神山台積電(2330)領軍之下，勇猛上漲逾百點。小資族也在盤中搶進零股，許多人氣個股與ETF的成交量都較前一天爆大量。

據統計，12月2日台股市場盤中零股成交量前15名個股與ETF，有11檔是近期熱門指標股、4檔是高人氣ETF。長榮(2603)以119萬股排名第一、較前日增448%，其次為台積電(2330)成交103萬股、日增325%，晶圓代工二哥聯電(2303)排名第三但較前日量縮，與長榮並稱貨櫃三雄的陽明(2609)、萬海(2615)分居第四名及第五名。第六至十五名則有3檔是ETF，依次為FH富時不動產(00712)、元大台灣50(0050)、欣興(3037)、群聯(8299)、元大高股息(0056)、統一FANG+(00757)、南亞科(2408)、鴻海(2317)、台泥(1101)、開發金(2883)。

高人氣ETF方面，以統一FANG+(00757)盤中零股成交量增幅最大，較前一日大增332%，成交量17萬股創上市以來新高。另外三檔ETF則是訴求高配息的FH富時不動產(00712)與老牌的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)。

統一FANG+(00757)經理人袁永騰表示，關於Omicron的重症率、致死率、疫苗逃逸能力目前尚無定論，近兩週相關研究與數據會陸續公布，後續重要觀察指標在Omicron是否輕症化、針對痊癒者的再感染率、現有疫苗對重症保護力降低程度。預料各種消息會反覆牽動市場情緒，短期內股市上漲動能受壓，關注有獲利高成長及主流趨勢題材個股，逢回分批布局是相對穩健的投資策略。