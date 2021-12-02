國票金(2889)股東臨時會今天完成與安泰銀(2849)的股份轉換案，公司指出，將依法向主管機關辦理與安泰銀行股份轉換案申請程序，以符合多數股東期待的成長策略，建構完整金融版圖，並補足金流平台，平衡業務發展。

公司方面強調，今天股臨會召開是依據今年10月14日董事會所決議，以維護公眾股東參與合法召集股東會權益行使其股東權。在無主管機關或法院明令禁止今天股東會召開或宣告國票金董事會決議予以撤銷或無效情況下，應依董事會決議，召開今天股東會，以避免違反法令及侵害公眾股東權利之虞。

今天股臨會全體股東出席率達67.43％，並積極表達支持雙方股份轉換案意向，經電子投票及親自出席股東表決通過投票贊成比例為73.54％，遠超過金控法第26條規定，股份轉換案應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東過半數表決權之同意之特別決議門檻，且未有股東依企業併購法聲明異議。