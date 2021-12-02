35歲日本女星比嘉愛未因在人氣日劇《空中急診英雄》(Code Blue)中，飾演護士冴島遙為人熟知，外型亮眼加上演技精湛，讓她戲約不斷，近日她宣布將在明年2月推出全新寫真，時隔6年大解放，讓粉絲都超級期待。

平時給人溫柔婉約形象的比嘉愛未，將推出時隔6年的寫真集《本心》，她也難得解放性感，穿泳衣入鏡大秀白皙美背和筆直長腿，微露屁股蛋，雖然只露背面，依舊相當火辣。

比嘉愛未時隔6年再推寫真集。(圖／翻攝自日網)

比嘉愛未難得解放性感。(圖／翻攝自日網)

她也表示拍攝時已經豁出去，希望透過新書展現全新的自己，做為新的轉捩點。比嘉愛未高中時，就因高挑身材被挖掘當模特兒，高三時參與電影《天國的來信》，飾演女主角蒼井優的好朋友，這也打開她當演員的契機。

2007年獲選為NHK晨間劇《旅館之嫁》女主角淺倉夏美，之後因在《空中急診英雄》系列電視劇和電影中，飾演護士冴島遙為人熟知，之後陸續演出《天地人》、《最強名醫》、《戀愛時代》等作品，精湛演技受到肯定。

比嘉愛未因《空中急診英雄》和女神新垣結衣、戶田惠梨香成好友。(圖／翻攝自比嘉愛未IG)

沖繩出生的比嘉愛未，2016年宣傳電影時，曾自爆發現祖屋有特別的花紋圖案，細問曾祖母後，才得知自己竟是琉球王族的末裔，讓在場的人都大吃一驚。