客製化蛋糕越來越夯，卡通人物蛋糕受到許多消費者青睞，不過如果做得不像，收到蛋糕時恐怕會有反效果，有網友分享一張生日蛋糕的對照圖，明明要求的是動畫「冰雪奇緣」中的艾莎，不料收到的蛋糕令他超傻眼，崩壞程度令人咋舌，照片曝光後讓眾人笑翻，有人忍不住直呼根本是冰雪奇「猿」。

一名網友先前在臉書社團《爆廢公社》貼出一張生日蛋糕的照片表示「如果你訂的蛋糕，店家做這樣給你，你會砸老闆的臉嗎？」原PO要求訂製的是人氣動畫「冰雪奇緣」中的艾莎，結果店家做出來的完全是另一回事。

客人訂製「冰雪奇緣」艾莎蛋糕(左)，不料收到時完全走鐘，被網友笑稱是「冰雪奇猿」(右)。(圖/截自臉書爆廢公社)

從照片中可見，店家做出來的蛋糕完全不像艾莎，頭髮及長相都走鐘，臉型及五官的比例甚至看起來很像猿猴，照片曝光後讓一堆網友笑噴，紛紛回應「這個應該是冰雪奇『猿』吧」、「猴子模仿艾莎」、「剛好沒有艾莎的臉型了，就借用狒狒的...哈哈」、「好可怕，退錢」。

貼文近日又被粉專《LOOKER 新鮮事》轉貼，再度引起熱議，網友笑回「走鐘的愛莎…哈哈」、「真的吃不下啦」、「小孩會崩潰」、「這送給討厭的人吧！」、「是獸化形態嗎？」、「非常嚇人」、「太離譜了吧」、「要做這樣也不容易」，甚至連藝人炎亞綸都在底下留言回應「怕侵權吧」。

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