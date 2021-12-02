籃籃戴上潛水面罩切洋蔥。（民視提供）

浩子切洋蔥各出奇招，示範「閉眼切洋蔥」。（民視提供）

浩子（左起）、餐車職人、籃籃、阿翔與五熊。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》播出浩角翔起、籃籃與五熊帶大家來體驗1日餐車達人，一行人日前到深坑的鄉間小路唱著「鄉間小路」搞笑開場，邀請到餐車職人黃書韋來帶領大家，體驗包括切洋蔥、調醬料、做漢堡排及最後的實際販售。

浩子體驗備料工作「切洋蔥」時，把洋蔥切太粗被職人糾正，沒想到浩子馬上說是「老師沒教好」，還順勢演了奧客說老闆怕人吃，最後又問籃籃喜歡細的還是粗的？籃籃逗趣回答：

「比較喜歡粗一點的。」超失控體驗工作讓職人又好氣又好笑。

浩子跟籃籃因切洋蔥切到一半流淚，想出奇招，籃籃戴上潛水面罩切，浩子則是在眼皮上畫假眼睛，示範「閉眼切洋蔥」的鬧劇，還說這樣切出來的洋蔥比較有空靈感，讓職人傻眼。

最後眾人到新竹大遠百前擺攤，到廣場前跳舞招攬客人，也鼓勵職人書韋餐車生意越來越有規模。而當天擺攤收入也會捐出去做公益，為節目畫下完美句點。《綜藝新時代》每周五晚10點15分在民視播出，每周日下午1點於八大綜合台播出。