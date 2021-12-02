美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2日在韓國首爾出席美韓安保會議（SCM），討論中國及朝鮮半島問題。奧斯汀對中國的軍事擴張表示擔憂，也再批評中國發展高超音速武器，加劇地區緊張。美韓雙方的聯合聲明更是首度提及台海和平的重要性。

香港經濟日報報導，奧斯汀和韓國國防部長徐旭會後發表聯合聲明並會見記者。奧斯汀指出，美韓對中國持續的軍事能力感到擔憂，這些能力會加劇該地區的緊張局勢，他所說的就是中國此前進行的高超音速武器試驗，「這凸顯了為何我們將中國視為挑戰...我們將繼續保持能力，以保護和防止中國對我們和我們的盟友的潛在威脅」。

韓聯社援引聯合聲明內容指出，兩國防長確認5月的美韓元首聯合聲明所提到的台灣海峽和平安全重要性，並形容這是聲明首度提及台灣，引人矚目。

中國政府此前則表示，美韓應促進地區和平穩定，而不是相反，相關國家勿在台灣問題上玩火。