基隆碧砂漁港發現男浮屍 警方調查中 17:142021/12/02 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆碧砂漁港靠近遊艇碼頭處，今天下午4點多驚傳有一具浮屍飄在海面上。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆碧砂漁港靠近遊艇碼頭處，今天下午4點多驚傳有一具浮屍飄在海面上，目擊民眾嚇得趕緊報警，警方與第二海岸巡防總隊，聯合將浮屍打撈上岸，據了解，為一名男性，身上有相關證件，員警正調查釐清中。 被設局追討賭債200萬 男遭押上陽明山繞行1小時獲救 亡命鴛鴦飛車闖派出所前紅燈 勇警追緝1公里查獲槍毒 遭疑託買藥卻未報警 飯店稱不知高入住 通緝犯假裝律師為網友打官司 寫提訴狀詐騙6萬多元 #碧砂漁港 #浮屍 #基隆 #發現 #男浮屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中大港大研究發現：「青春雙歧桿菌」有效提高新冠疫苗成效 12:382021/12/02 兩岸 豬農貼文指「用瘦肉精下場得腦癌」法官判無罪：合理懷疑 12:412021/12/02 社會 高母淚喚愛女 受傷了隨時回家 04:102021/12/02 焦點要聞 吊車司機欠債百萬 拿假身分偷走289支C型鋼 變賣得手50萬 11:052021/12/02 社會 男子18年前娶越南妻婚姻幸福美滿 張貼仲介跨國婚媒廣告吞17萬罰單 10:092021/12/02 社會 男欠200萬賭債沒還 遭債主持槍架脖擄走 09:372021/12/02 社會 米砂全裸泡大眾池被認出 真實鬆弛小腹見客自嘲：毫無羞恥心 16:192021/12/02 娛樂 深夜玻璃窗突碎！聲響嚇壞鄰居 監視器還被拆警追凶手 11:382021/12/02 社會 4女有照片沒影片 疑已刪除滅證 04:102021/12/02 焦點要聞 社會熱門新聞 林秉樞嗆殺女友判決案號公開 法院認證：不只高嘉瑜受害 - 社會 陪林秉樞躲飯店「長髮神秘女」職業曝光 成追查私密片關鍵證人 - 社會 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 - 社會 影片曝光！頭被男友壓進火鍋 女友竟不提告 - 社會 林秉樞對媒體發聲明 林智群要他快做這1事：不然會害死自己 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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