桃園市政府2日舉辦「桃園海岸治理論壇暨成果專刊發表會」，經濟部次長曾文生與會，他指出因為三接問題在桃園海岸發生，爭論讓大家重視海洋是好事，台灣接下來重要工作走向減碳，離岸風電、再生能源發展等都是重點，在進行海洋工程前對海岸的了解與海岸生態保護是重要工作，因為爭議帶來關心，會與桃園市政府做好海洋保護工作讓海岸永續。

曾文生特別提到，進行海洋工程前對海岸的了解與海洋生態保護是重要工作，感謝學術單位以及桃園市府縝密的海洋治理工作，否則不知道如何回應社會上的質疑，他也說過去忽視的現在要愛護，因為三接問題就在桃園，有非常多的討論與爭論，而這些都讓大家去重視海岸，經濟部也會做好永續發展保護海岸。

鄭文燦則表示，桃園的四大海岸生態亮點，包括許厝港溼地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬市府都畫設保護區，有27公里藻礁海岸已經納入保護區範圍有87％，大潭及白玉海岸因為有藻礁地形，編列2000萬元做調查，也會提列相當的保護等級，目前三接工程完成三分之一，兩座天然氣儲槽已經設置70％，但大潭海岸仍然在，藻礁也沒有消失，目前調查的結果，柴山多杯孔珊瑚在大潭、觀新都有，生物多樣性也提高，小燕鷗棲地在大潭G1、G2兩個海岸區也保留下來，鳥類種類數量也大幅提高，棲地和藻礁都沒有消失，反而和三接形成共生共存關係。