台南市東區崇學國小完成校舍屋頂、球場等場域性太陽能發電工程。(曹婷婷攝)

配合明年國中小班班有冷氣、校校有光電政策，台南市校園善用屋頂、走廊、風雨球場，打造多元場域種電，東區崇學國小打造首座大面積場域發電，每年發電度數可達200多萬度。台南市長黃偉哲表示，明年校園發電量將達1.5億度，提供4.4萬戶用電。

教育局指出，今年度太陽光電發包設置容量已達112MWp，其中，包含廠商出資興建的82校太陽光電球場、46座光電車棚，堪稱是公私協力推動太陽光電的典範。

黃偉哲表示，太陽能是國家能源政策之一，隨著社會廢核及減少火力發電的呼聲高，台南日照充足，發展太陽能光電是既環保又實用的選擇。藉由民間出資新建學校太陽光電設施，除創造友善綠能減碳校園環境，滿足學生學習使用光電球場的需求並提供遮蔭的光電停車場外，且不增加市府財政負擔。

崇學國小校長洪榮進表示，全校包括校舍屋頂、網球場、排球場、籃球場均裝設太陽能板，完成後的總發電量達1538.16 kWp，今後學生上體育課及辦理相關活動，都不必擔心天氣影響。

教育局長鄭新輝指出，校園屋頂設置太陽光電不僅提供發電，也可解決老舊校舍漏水問題，透過太陽能板隔熱，還能降低教室溫度。經逐校逐棟邀專業人士評估盤點，完成校校有光電，發包設置容量已達112MWp，全數設置完成後，預計可發電1.55億度，供4萬4333戶用電，每年回饋金近7000萬元，全數作為學校教育基金。