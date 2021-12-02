豐堉資源公司年初已動工興建中部最大資源回收處理中心，每年可處理26萬噸、每日約700噸，包括可燃性事業廢棄物及一般廢棄物，預計明年啟用。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

高雄停收外縣市事業廢棄物，彰化縣受影響每年約4.5萬公噸，議員們群起關心業者「燃眉之急」，環保局表示，豐堉已彰濱興蓋中部最大事業廢棄物處理中心，明年將啟用，溪州焚化爐也率全國之先，委託操作管理暨升級整備，將提升處理能量，延展20年使用，還增加33餘元億收益。

高雄停收外縣市事業廢棄物才第2天，不少業者已叫苦連天，垃圾無人收，「一直堆下去，要逼到去跳海了」，彰化縣議會2日聯席會質詢，所有出席議員們輪番請命來。涂淑媚議員指出，過去代收處理費1公噸500元，如今喊價到7、8000元也沒人收，再不找對策，真要出亂子。

環保局長江培根表示，已協調提供暫置土地、尋求事業機構代為處理，溪州焚化爐也將提升處理的量能，此外，豐堉資源公司年初已動工興建中部最大資源回收處理中心，每年可處理26萬噸、每日約700噸，包括可燃性事業廢棄物及一般廢棄物。

議員李成濟抨擊，不僅事業廢棄物無處去，業者任人宰割，焚化爐一旦歲修家用垃圾也沒地方去，應該積極尋求再蓋第二座焚化爐，尤其，彰化縣至今沒有火葬場，是縣府不可迴避的問題，到底有沒有在努力？江培根說明豐堉資源回收中心已經在蓋了，旋即被打斷要求說明，第二座焚化爐到底要蓋在哪裡？

縣長王惠美也拿起麥克風說，局長答覆都不聽，「硬是要抹黑」，事業廢棄物的問題再需要再忍耐1年，各種方案、對策都在推動了，承諾明年就有地方去，不應該「抹黑」付出的努力。

江培根說明，近年國內焚化廠委託操作期限陸續屆滿，彰化超前部署升級計畫，能再延長20年使用，過去操作費每公噸203元，變成廠商支付189元，以每年進廠垃圾量約28.5萬公噸，焚化廠20年至少增加10億7740萬元收入，加上環保署補助、減少飛灰穩定化物處理量、發電等，經濟效益至少達33億8850萬元，每年增加9000公噸處理能量，減少歲修天數，緩解一般事業廢棄物無處去窘境，首例已吸引各縣市來詢問。