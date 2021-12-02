證券分析師趙彭博表示，美股1日四大指數開高走低殺尾盤，道瓊指數收盤下跌461點，惟所幸晶圓代工龍頭台積電ADR不受美股下跌影響，逆勢上漲2.97％，帶動台積電（2330）2日現貨價格勁揚2.5％，股價上漲15元、上市航運類股2日勁揚4.77％，推升大盤上漲138.89點，終場收在17724.88點，成交量則放大至逾3800億元。

觀察台股盤面，「抓大放小」為2日主要特色，權值股除台積電上漲外，聯發科、大立光也以紅盤作收；反觀「作夢行情股」低軌衛星、元宇宙、車用電子等中小族群股，普遍都出現進一步回檔整理。

個股方面，本周納入投資組合的李洲，股價連續拉出四根漲停板，成交量953張，尚未爆大量，研判後續仍有上漲空間。

展望後市，短線建議不追高台積電、航運、鋼鐵等大型股，不過，投資人可守株待兔撿便宜；而挑選業績良好、具題材的中小型股，仍是當前選股最佳策略，只是需要更多時間等待發酵，並具備良好的資金管理能力，才能獲得超額報酬。