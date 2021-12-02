證券分析師林鈺凱表示，多數投資人看盤時，會有過多框架，若不看台股走勢，僅觀察國際股市消息面，新變種病毒、美國聯準會（Fed）轉鷹，加上美股又「跌跌不休」，投資人信心都難免會受到衝擊。

不過，偏偏令投資人跌破眼鏡的是，當全市場都預期11月29日加權指數會大跌，結果僅下跌了41點，還留逾160點下影線。且即便後續兩日皆是利空罩頂，惟11月30日、12月1日分別上漲99點、158點，2日又再續漲138點。

因此，投資人應直觀的運用所見的事件來思考，而不是用預設立場來判斷，為行情增加太多的框架與限制。

個股方面，本周納入投資組合的樺漢，進入年底投信作帳旺季，為投信鎖碼股，有利股價持續向上表態。

展望後市，甚至是投資人現階段仍非常擔心的疫情問題，上周末已有研究指出，新變種病毒Omicron只會造成輕症外，輝瑞的BNT疫苗也有望提供九成以上的保護力，消息一出，等於正式宣布利空完全解除。因此，台股的上漲可說是完全「合情合理」。