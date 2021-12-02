摩爾投顧分析師張志誠表示，新型變種病毒株Omicron已在多國發現相關病例，全球再度籠罩在疫情不確定性下，引發歐美股市1日集體重挫，所幸美股仍呈健康的多頭格局，尤其科技股表現優於大盤。台股往年12至元月都擁有作夢行情，加上中小型電子股的反彈力道強勁，市場普遍有較大的想像空間。

盤面資金2日集中航運、半導體等族群。運輸指數2日位居類股漲幅之冠，又以貨櫃三雄最為強勢，全球運輸需求持續攀升，貨櫃海運明年首季貨量淡季不淡，運價易漲難跌。另外晶圓雙雄2日再度聯手，率領台股早盤大漲逾百點，美光科技與聯電達成全球和解協議後，宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，為未來車用、行動裝置及關鍵客戶的產品供應取得保障。半導體市場明年延續供給吃緊情況，晶圓代工漲價行情也會比預期更好，值得期待。

此外，本周納入投資組合的鼎天，短線創高後出量回檔，5日均線視為短波強弱分水嶺。