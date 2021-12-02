生醫產業從精準醫療擴大延伸走向更著重疾病預防、早期疾病診斷與治療發展之「精準健康」，普生（4117）於台灣醫療科技展中，除展示精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜（月太）藥品等核心業務，並完整亮相全自動及輕量型等兩款CellBio循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品。

普生表示，CellBio新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，利用專利型濾膜濾法分離技術(iFitration)，只需抽取少量7.5mL的血液，即能在非侵入性的採檢過程完整監測血液中循環腫瘤細胞數量，並超過90％癌細胞捕獲率優於同業水準表現，操作時間不到90分鐘，有助於評估藥物療效，準確訂定個人化治療方案。

據國際專業Global Market Insight研究機構報告指出，看好全球精準醫療市場發展，預估全傾精準醫療市場規模自2020年的524億美元，至2027年每年年複合成長率保持11.5％速度，推動整體市場規模突破千億將達1128億美元水準。

普生指出，旗下精準檢測體外試劑應用傳染性疾病、肝纖維化、生育、腫瘤標誌物、甲狀腺、心肌標記、循環腫瘤細胞、及新冠肺炎等多元適應症檢測範疇，至今已累計達70項試劑產品。

CellBio新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品 包括主打全自動、一次檢測4組樣本及全彩觸控式螢幕的「CellBio FX4細胞檢測系統」，及適合小空間實驗室、一次檢測2組樣本的「CellBio a2000細胞檢測系統」共兩款產品。因無輻射及放射性傷害、報告產出快速等多項優點，可應用於「篩檢及監控」、「診斷」和「術後」等癌症篩檢需求，盡早提供抗癌治療。