2021台灣醫療科技展中，諾亞克科技執行長沈家平表示，全球健康照護產業發生三大變革趨勢，包含由疾病治療轉為「預防保健及個人精準醫療」、疫情下催化居家與醫院間虛擬問診、遠距醫療等應用更仰賴「科技輔助」，以及全球醫護人員短缺更需「數位轉型」降低人力需求，健康照護的數位化翻轉了機構、居家與社區的服務面貌，而這些龐大需求都需要仰賴數位資訊為基礎。

諾亞克科技以「醫療耗材」、「醫療長照SaaS服務」及「電商系統解決方案」作為三大營運策略，進一步拓展健康照護生態圈，以醫療資訊平台與醫療耗材供應經驗，公開宣布即將跨足醫療「電商系統建置」，投入醫療耗材與系統供應，具體實踐「Partner for life」為中心的企業願景。尤其為滿足全球龐大醫養服務生態圈需求，也將大幅提升境外營運重心，將完備的台灣智慧醫療服務經驗輸出海外。

據工研院市場分析，預計2023年全球智慧醫療照護(Digital Health)市場將達到2200億美元，其中以美國占比最高達68%，而全球數位健康市場自2017至2023年，複合成長率CAGR可達12%。放眼全球數位健康市場成長商機，諾亞克科技將專注海外市場，可望未來5年境外營收佔5成以上。

諾亞克科技累積服務超過500間長照單位及10萬名以上的照護個案，近五年營業收入大幅成長超過30倍，並漸進推展服務。著眼健康照護的數位浪潮，今年度首度跨足醫療「電商系統解決方案」，將可支援社區醫藥、零售通路及品牌客戶快速建置線上商城平台系統，並可串接既有ERP模組，整合線上線下銷售通路，有效降低數位營運成本，一站式完成售後作業流程，以電商服務模式落實且健全居家及社區健康照護。諾亞克科技「電商系統解決方案」暫以醫藥通路客戶為主，明年將大幅預計成長3-5倍的電商客戶數，未來也考慮將電商系統解決方案拓展至其他產業。