友達(2409)旗下專精工商應用顯示器的達擎積極布局智慧醫療，總經理柯富仁指出，看好疫後大型公共顯示器需求成長，達擎今年營收上看400億元，明年預期仍有兩位數百分比的成長空間。達擎在這次台灣醫療科技展，針對智慧手術室、醫療檢測及醫療管理三大領域，攜手醫療場域生態圈合作夥伴包括凌華、雲象科技、西柏科技、捷絡生技及承鋆生醫等，展出八大解決方案，展現達擎在高品質醫療影像以及軟硬整合的實力。

友達擎與西柏科技合作展出手術室影像整合解決方案，以55吋4K超高解析度醫療顯示器支援多種影像顯示分割介面切換，透過系統化的串流整合，可同時呈現即時手術過程影像、手術室環景空間攝影畫面、術前診斷影像及病人生命徵象等資訊，協助醫生專注於手術執行，提高手術流程的整體效率。

另外，針對手術室高階醫學影像顯示需求，達擎展出的3D醫療影像解決方案，提供目前業界最高影像品質與規格，並搭配領先的3D垂直寬視角技術，使醫生擁有寬廣的可視範圍與最佳3D影像效果。同時，達擎新一代的擬真醫療顯示解決方案，將Mini LED影像顯示技術再升級，更加強化醫療影像細微表現，讓醫師更精準地判斷組織細節與病灶。

本次與捷絡生技與凌華科技合作展出的3D病理檢測影像解決方案，採用達擎15.6吋4K裸眼3D顯示器，搭載獨家開發的眼球追蹤系統，突破傳統裸眼3D顯示的視角限制，可快速追蹤人眼移動位置。

與雲象科技合作展出的病理檢驗影像解決方案，能將實體玻片透過全玻片掃瞄機轉化為數位影像，雲象科技提供的aetherSlide數位病理系統涵蓋教學、研究及臨床應用範圍，搭配搭載獨家A.R.T. 先進抗反光技術的27吋4K A.R.T.醫療顯示器，可不受環境光源影響，提供護眼人因工程設計，真實呈現病理切片真實色彩和病理特徵。

達擎醫院戰情系統解決方案，以大型拼接牆顯示器結合集團旗下友達頤康的資訊整合儀表板，透過數據整合和視覺化設計，協助醫院建置客製化且能符合各院區單位需求的戰情分析系統，即時掌握重要資訊，提升決策與營運效率。