新北市立黃金博物館舉辦2021年參與式預算，雖受到新冠肺炎疫情影響，但在博物館及社區共同努力推動，仍創下社區327人參與投票的新高紀錄，首次參加的金瓜石新山里及水湳洞濂新里，提案以體驗昔日礦山生活及傳承在地文化為主題，深獲社區居民讚賞，成果豐碩。

新山里長吳苓芳提案「金瓜石社區手工藝棉線編織課」，社區民眾熱情響應，結束後更加碼舉辦編織作品展，吳陳對、李玉鳳及郭金蓮等3位超過80歲阿嬤，開心向黃博館謝文祥館長展示自己編織的精美背包、水壺袋及手機套等，場面熱鬧溫馨。

吳苓芳說，金瓜石1960至1970年代有許多家庭代工，婦女們會編織披肩、毛衣等貼補家用，藉由辦理該提案，讓在地居民能重溫昔日生活景況，展現另一種的「新北女力」，並有助社區情感凝聚。

謝文祥表示，2021年參與式預算提案內容多元，其中濂新里黃瑞聰里長首次提出「威遠廟國聖公聖誕文化傳承活動」，讓外出子弟返鄉共聚一堂，達到文化傳承目的。

濂洞里長陳美杏提案「濂洞里第三屆土地公黃金賜福人計畫」，從「黃金是土地公錢」的習俗發想，舉辦土地公廟祭祀，串連礦工與土地公的深厚情感；還有金瓜石文化館「推廣文史形象牆」建構計畫，將在地歷史人文彩繪於工作坊外牆，讓社區居民及遊客能深入了解金瓜石採礦近100年的悠遠歷史。

石山里吳麗君提案「環境教育小旅行」則辦理4場礦山走讀，邀請鄭春山、陳石成、吳乾正及吳朝潭等專家擔任講師，分享礦山昔日採金點滴，並帶民眾走訪山城媽祖繞境路線、體驗淘金及走訪地質公園等，深受歡迎！

黃金博物館表示，自2016年辦理參與式預算以來，社區居民用熱情、創意提出多元方案並投票決議，已充分展現直接參與政策的精神，並與博物館攜手共同活絡礦山文化。