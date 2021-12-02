4項公投案18日就要進行投票，各界針對各項議題展開激烈論戰。中天新聞自上個月20日起，每周六下午2點在中天新聞YouTube頻道進行「公投大辯論 民意大平台」直播。本周六（4日）的「反萊豬大辯論」由中天主播李珮瑄主持，正方代表邀請到國民黨副祕書長同時也是台北市議員的羅智強，及醫師蘇偉碩，反方代表有立委何志偉、小兒科診所醫師林應然。

這場光名單就可看性十足，因為上個月羅智強才到立法院向民進黨立委何志偉送上辯論邀請函，當時何志偉親自迎接並接下戰帖，另外還準備3色豆鐵板麵回請羅智強，強調「不閃躲，會正面迎戰」，如今2人受中天新聞邀約，本周六羅、何兩方磨刀霍霍，針對「萊豬議題」將上演精采過招。

這段時間羅智強雖忙於秋鬥行腳、各地宣講，但不忘來中天，進棚為理念而戰。這場辯論會另一看點，則是正反兩方都有醫界專業背景，由醫師蘇偉智對上反方醫師林應然，醫界交鋒，也從醫學論點開辯，讓一個萊豬兩個解釋。

公投議題正反方理性發聲，「公投大辯論 民意大平台」周六(12／4)下午2點在中天新聞YouTube頻道全程直播，藉由雙方反覆論述、交換意見，讓觀眾更了解公投綁大選背後意義與影響。